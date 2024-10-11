Menteşe’de çocukların bilimin ışığında teknolojiyi yakından takip etmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için kurulan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı’nı Ağustos ve Eylül aylarında Bin 721 çocuk ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinin de açılmasıyla dijital oyun kodlama ve tasarım eğitimleri de verilmeye başlanan Çocuk Bilim Parkı ziyaretçi akınına uğruyor.

Ağustos ve Eylül aylarında Bin 721 çocuk, bilim parkını ve robotik ve kodlama eğitim merkezini ziyaret etti. Eğitim öğretim döneminin başlaması ile Muğla’nın ilçelerinin yanı sıra, farklı illerden gelen çocukların da ziyaret ettiği bilim parkında, çocukların teknolojiye ve bilime yönlendirilerek dijital çağa uyum sağlayan bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Parkı ziyaret etmek isteyen eğitim kurumları ise Menteşe Belediyesi’nin 0 252 214 48 80 numaralı telefonundan dâhili 5310’a bağlanarak randevu alabiliyorlar.