Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan ‘Bilim Park Çarşamba’nın kapıları yazın da açık.

Çarşamba Belediyesince geleceğin bilim insanlarını yetiştirme gayesiyle hayata geçirilen ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ‘Bilim Park Çarşamba’; 2023-2023 eğitim ve öğretim yılında, Samsun’un birçok ilçesinden 57 okul 11 bin öğrenciyi ağırladı. Okulların kapanması ile birlikte yaz dönemine giren Çarşamba Bilim Parkı, haftanın her günü 13.00-20.00 saatleri arasında bilim tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçede bilim kültürünü yaygınlaştırmak, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmak amacıyla ilçeye kazandırılan Bilim Park Çarşamba’yı 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde 11 bin öğrenci ziyaret etti. Samsun’un birçok ilçesinden Bilim Park Çarşamba’ya akın eden okulların öğrencileri, derslerini açık havada bilimsel ünitelerde gözlemleyerek gerçekleştirdiler. Okulların açık olduğu dönem boyunca randevu sistemi ile öğrencileri ağırlayan Bilim Park Çarşamba, yaz dönemine girilmesi ile birlikte haftanın her günü 13.00-20.00 saatleri arasında bilim meraklılarını bekliyor.

Bilim Park Çarşamba’da çocukların, derslerinde 3 boyutlu olarak gördükleri kavramları bizzat deneyerek ve yaparak öğrenip keşfedecekleri birçok bilimsel ünite bulunuyor. Aynı zamanda Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer’i anmak ve gençlerin uçak teknolojilerine olan merakını arttırmak amacıyla F4 tipi savaş uçağı da Bilim Parkı’nda yer alıyor.

Çarşamba’da geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi ümit ettiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamızda gençlerimizin bilimle, sanatla, sporla, eğitimle iç içe büyümeleri en büyük gayemiz. Gençlerimiz Bilim Park Çarşambamızda hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Bu da bizim için çok değerli. Öğrencilerimiz teorik olarak öğrendikleri bilgileri, burada pratikte hayata geçirerek keşfetme fırsatı buluyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde Samsunumuzun çeşitli ilçelerden 57 okul 11 bin öğrencimizi Bilim Park Çarşambamızda ağırladık. Bilim tutkunu çocuklarımızın heyecanla, merakla, sevgiyle geldiği bir yer halini aldı kısa sürede Bilim Parkımız. Okulların kapanması ile de yaz dönemine geçiş yaparak haftanın her günü saat 13.00-20.00 arasında tüm bilim meraklılarımızı Bilim Park Çarşambamıza bekliyoruz” dedi.