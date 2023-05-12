Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 2023 Bilim Ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

SCÜ Rektörlük ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (CÜBAP) tarafından Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin salonunda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, CÜBAP Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program CÜBAP tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti.

Törenin açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite demenin araştırma, geliştirme, proje hazırlama ve buluş yapma demek olduğunu ifade ederek, " Üniversitemizin temsil oranının ve başarı sıralamasının yükselmesinde hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize gerekli desteği her zaman vermekteyiz. Üniversitemizdeki bilimsel araştırma projelerine ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda işleyişi takip eden Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine (CÜBAP) teşekkür ediyorum” dedi.

CÜBAP Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, bu tarz etkinliklerin çoğu üniversitelerde yapılmadığını belirterek, " Üniversitemizde bu etkinliklerin yapılması yönünden çok şanslıyız. CÜBAP gitgide kurumsal bir kimliğe kavuştu. Sayın Rektörümüzün de önemsediği gibi kurumsallaşmaya başından beri çok önem veriyoruz. Siz değerli hocalarımızdan bundan sonraki süreçte isteğimiz patent almaya yönelik ya da yerli ve milli sanayiye yönelik çalışmalar yapmanızı bekliyoruz” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Konuşmalardan sonra ödül törenine geçildi. CÜBAP En Başarılı Proje Ödüllerine hak kazananlar ödüllerini Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’ın elinden aldı. Sonrasında geçilen Bilim Ödülleri takdimini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, CÜBAP Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, dekanlar ve akademisyenler gerçekleştirdi. CÜBAP Komisyon Üyelerine Plaket Takdimi ise Rektör Yıldız tarafından yapıldı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.