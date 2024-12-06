DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi iştirak şirketi BelTur bünyesinde hizmet veren Kusursuz Kafe’nin özel çalışanları, Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Atölyeleri ve sergi alanını gezen gençler, ilgi çekici bilimsel düzenekleri deneyimledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle kente kazandırılan Bilim Merkezi, özel konuklarını ağırladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen organizasyonla, Kusursuz Kafe’nin özel çalışanları Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Her biri ayrı konseptte hazırlanan robotik ve kodlama, uzay ve havacılık, temel bilimler, tasarım ve üretim, matematik ve keşif atölyelerinde hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim yaşama imkanı bulan özel bireyler, bilim ve teknoloji düzeneklerinin bulunduğu konsept sergiyi de gezdi. Bilimsel olguları deneyerek tecrübe etme ve keşfederek anlama imkanı bulan gençler, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.