Mersin Büyükşehir Belediyesinin gençler arasında çevre bilincini artırmak, iklim değişikliği ve çevre sorunları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliğe katılan gençler, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni gezerek, Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde temizlik yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Uyum Merkezi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı iş birliğinde özellikle gençler arasında çevre bilincini artırmak, iklim değişikliği ve çevre sorunları hakkında farkındalık oluşturmak, kenti sahiplenmek ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Kayan Hub Gönüllü Grubu ve Mersin Toplum Gönülleri Vakfı’ndan üyeler ile aralarında yabancı uyrukluların da olduğu gençlerin katılım sağladığı etkinliğin ilk durağı, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi oldu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi Dr. Zeki Altun ile Dr. Sinan Can; atık yönetimi, sıfır atık, iklim değişikliği ve insan hayatına etkileri, sera gazı etkileri, küresel ısınma, iklim değişikliği ile mücadele yolları ve uyum sağlama konularını içeren sunumlar gerçekleştirdi. Mercan’daki tüm düzenekleri inceleyerek deneyimleyen katılımcılar, planetaryumda da film izledi. Gençler, Mercan ziyaretinin ardından farkındalık oluşturması amacıyla, Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

"Yeşil dönüşümle ilgili farkındalık etkinlikleri yapmayı planlıyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi Dr. Altun, etkinliği Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) işbirliğinde düzenlediklerinden belirterek, "Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi olarak bir ofis kurulum süreci hayata geçirildi ve bu kapsamda gerek birimlerimizde, gerekse de bugün ağırladığımız gibi Toplum Gönüllüleri Vakfı, STK’lar ya da bireysel ticari faaliyet gerçekleştiren vatandaşlarımıza yeşil dönüşümle ilgili, Yeşil Mutabakat anlamında farkındalık etkinlikleri yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda da RESLOG ile beraber çalışmış olan ve şehrimizde faaliyet gösteren Kayan Hub ekibi ile Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Mersin koordinatörlüğünde bulunan misafirlerimizi ağırladık" dedi.

"Yerli ve yabancı öğrencilerin birbiriyle kaynaşması açısından iyi oldu"

Mersin Toplum Gönülleri Vakfı Koordinatörü Gizem Atalay da Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde çevreye ilişkin eğitimler aldıklarını ifade ederek, "Bu etkinlik, yerli ve yabancı öğrencilerin birbiriyle kaynaşması açısından iyi oldu. Çünkü bu dünyayı nasıl hep birlikte kirletiyorsak; ayrım yapmadan, farklılıklara saygı ilkesi kapsamında sahilimizi temizledik" diye konuştu.