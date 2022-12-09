Antalya Bilim Merkezi’nin Steam Atölyesine katılan öğrenciler, 1,5 saatte solar enerjili oyuncak araba tasarlıyor.

Antalya Bilim Merkezi’nin Steam Atölyesine katılan öğrenciler, 1,5 saatte solar enerjili oyuncak araba tasarlıyor.

Kepez Belediyesi’ninAntalya’ya kazandırdığı Bilim Merkezi, 7 farklı atölyesiyle öğrencilere ufuk açıcı öğretiler sunuyor. Bunlardan biri olan Steam Atölyesine katılan liselilere, solar enerjiyle çalışan oyuncak araba modellerini tasarlayıp üretme imkanı sağlanıyor. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sistemlerine olan ilginin artmasıyla birlikte, atölyede güneş enerjisiyle çalışan otomobiller ön plana çıktı.

İlgi ve beceri artıyor

Güneş enerji panelli araba prototipi tasarlayıp yapan öğrencilere yol gösteren Steam Eğitim Lideri Gökhan Özyaman, öğrencilerin ilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik her hafta farklı çalışmalar sunuyor. Bu eğitim sisteminin amacının öğrencilerin bütün disiplinler arasında analitik düşünmesini sağlamak olduğunu belirten Özyaman, “Atölyeye gelen çocukların her türlü araç ve gereci kullanarak tasarım, üretim ve sanat yeteneklerini geliştirerek yeni kazanımlar sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

Merkezin Eğitim Koordinatörü Gizem Yıldırım da, fotonların veya ışık parçacıklarının elektronları uyarmasına ve bir elektrik akışı üretmesine izin veren güneş paneli ile çalışan araba eğitimlerine katılıyor. Bu atölyede güneş panelleri ile enerji üretip motorun çalışması prensibi ile solar araba prototipi tasarımı yaptıklarını belirten Yıldırım, “Tüm atölyelerimizde her hafta farklı bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Solar araba yapılan bu atölye, çocukların en çok rağbet gösterdiği eğitimlerden biri haline geldi” diye konuştu.