Antalya Bilim Merkezi, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitim seviyelerinde 3 kategoride yarışma düzenliyor. Toplamda 237 bin TL para ödülü açıklanan yarışmaya son başvuru tarihi olarak 15 Kasım 2022 olarak belirlendi.

Antalya Bilim Merkezi, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitim seviyelerinde 3 kategoride yarışma düzenliyor. Toplamda 237 bin TL para ödülü açıklanan yarışmaya son başvuru tarihi olarak 15 Kasım 2022 olarak belirlendi.

Dokuma Park’taki Antalya Bilim Merkezi, Antalyalı öğrencileri bilime teşvik etmek amacıyla 3 kategoride yarışma düzenliyor. Ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitim seviyelerinde gerçekleşecek yarışma, akıllı şehirler ve ulaşım teknolojileri, tarım ve gıda teknolojileri ile çevre ve enerji teknolojileri kategorilerinde olacak.

Akademik kadro değerlendirecek

Sadece Antalya’da eğitim gören öğrencilerin başvurabileceği BİLİMFEST yarışmasına katılan projelerin değerlendirilmesini, Akdeniz Üniversitesi’nin akademik kadrosundan oluşan bilim kurulu üstleniyor. Toplamda 237 bin TL para ödülü açıklanan yarışmaya son başvuru tarihi olarak 15 Kasım 2022 duyuruldu.

Milli projelere teşvik

Ayrıntılar ve başvuru için internet adresini gösteren merkez, katılan projeleri Dokumapark’ta 30 Mart 2023 - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında sergileyecek. Ülkemiz için yerli, milli teknoloji ve projelerin üretimini teşvik edilmesini hedefleyen merkez, öğrencilerin bu sayede proje yazımını geliştirmelerini de önemsiyor.