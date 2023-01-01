Teknofest’in bilim yarışmalarına Antalya’dan katılımı artırmak için, Antalya Bilim Merkezi’nin 9 eğitmeni mentorluk hizmeti sunuyor.

Teknofest’in bilim yarışmalarına Antalya’dan katılımı artırmak için, Antalya Bilim Merkezi’nin 9 eğitmeni mentorluk hizmeti sunuyor.

Antalya Bilim Merkezi, Teknofest’in bilim yarışmalarına Antalya’dan katılımı artırmak amacıyla fikri olanlara destek sunuyor. Projesi olan ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kademelere sağlanan destek, mentorler eşliğinde proje yazımı, ürün tasarlama ve oluşturmayı kapsıyor. Sınırsız kontenjan ve istenilen tarih aralığında olan bu destekten yararlanmak isteyenler, merkezin internet sitesinden bireysel başvuru yapabiliyor.

Kazanımlarımızı paylaşıyoruz

Katılmak isteyenlerin istedikleri alanda fikri olabileceğini belirten merkez müdürü Selim Tıraş, proje geliştirmeden hazırlama sürecine ve sunumuna kadar her aşamadaki kazanımlarını öğrencilerle paylaşmak istediklerini söyledi. Kepez Belediyesi’nin Antalya’nın eğitim hayatına sunduğu en önemli hizmetlerinin başını çeken Antalya Bilim Merkezi’nin imkanlarını fikri ve projesi olan öğrencilerin yararına sunduklarını belirten Tıraş, “Oluşturucu düşünceyle birlikte hedeflenen sorunun çözüme ulaştırılmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.