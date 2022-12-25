Antalya Bilim Merkezi’nde öğrencilere temel havacılık bilgilerini aktaran model uçak kursu başlatan THK, ayda bir bu eğitimi öğrencilere sunacak.

Antalya Bilim Merkezi’nde öğrencilere temel havacılık bilgilerini aktaran model uçak kursu başlatan THK, ayda bir bu eğitimi öğrencilere sunacak.

Ana okuldan başlayarak lise düzeyine kadar 7 farklı alanda atölyeler düzenleyen Antalya Bilim Merkezi, temel havacılık eğitimleri vermesi için Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi ile işbirliği yaptı. Merkezin havacılık bölümünde ayda bir kez model uçak başlangıç kursu düzenleyecek olan THK, ilk öğrencilerine kanat, rüzgar, tutunma gibi uçuşun ön bilgilerini sundu. Model uçak eğitmeni Hikmet Şeker, havacılığın temel değerlerini öğretti.

Kepez Belediyesi ile ortak çalışma grubunda yer aldıklarını hatırlatan THK Antalya Şubesi Başkanı Süleyman Girgin, ’Model uçak yapımı ve uçurması kursumuzu ayda bir kez Antalya Bilim Merkezi’nin havacılık bölümünde tekrarlamak istiyoruz. Ayrıca müze sergi alanındaki Airbus yolcu uçağı simülatörünü de öğrencilerimiz için kullanmak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızı 16 yaş ve üzerinde dahil edeceğimiz yelken kanat, planör, yamaç paraşütü, gibi ikinci aşamaya hazırlamak’ diye konuştu.