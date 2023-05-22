Büyükşehir Belediyesi’nin Samsun’a kazandıracağı ve Karadeniz Bölgesi’nde ilk olacak ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum’ inşaatının yüzde 88’i tamamlandı. Çocuklar ve gençler için çok önemli olan bir projenin inşaatının hızla devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun’u her alanda geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Artık ülkemiz teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten, tasarlayan ve bunu yenilikçi yani bilim temelli teknolojilerle yapan bir hale geldi” dedi.

Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Karadeniz Bölgesi’nin ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum projesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor. 12 bin metrekare alana sahip proje, son sistem teknolojik alt yapısı ile Türkiye’nin en iyisi olacak. İnşaatının yüzde 88’lik kısmı tamamlanan proje içerisinde; bilime, teknolojiye ve inovasyona ilgi duyan gençler için her ayrıntı da özel olarak tasarlandı.

7’den 70’e herkes ilgi duyacak

Hizmete açıldığında 7’den 70’e herkesin ilgi duyacağı merkezde gençlerin kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için her olanak sunulacak. Bunun yanı sıra botanik bahçesi, alışveriş merkezi ve otel gibi yaşam alanı oluşturulacak merkez, özellikle eğitim çağında olan çocuklara kendi alanlarında eğitim hayatlarına çok büyük katkı sağlayacak. Yapı içerisinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu ile yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı yer alacak.

“Geleceğe yatırım”

Özellikle çocuklar ve gençler için çok önemli bir projenin inşaatının hızla devam ettiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun’u her alanda geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Artık ülkemiz teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten, tasarlayan ve bunu yenilikçi yani bilim temelli teknolojilerle yapan bir hale geldi. Bunun içinde olmazsa olmaz en önemli varlığımız elimizdeki insanımız. Nesillere yapılan yatırımı ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Gençlerimizin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“İnşaatının yüzde 88’i tamamlandı”

Başkan Demir şunları söyledi: “Bu hedef doğrultusunda her alanda çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Karadeniz’de ilk olacak ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum’ da o çalışmalardan biri. Başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Samsun’da yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak. Projenin inşaatı hızla ilerliyor. Yüzde 88’i fiziki gerçekleşmeye ulaştık. En kısa zamanda inşaatını bitirip hizmete sunmayı planlıyoruz.”