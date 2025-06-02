Karabük Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4003-B "Geleceğin Bilim Adamlarını Yetiştiriyoruz" Projesi kapsamında öğrenciler için bilimsel ve kültürel içerikli bir saha gezisi düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde proje öğrencileri, Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianopolis Antik Kenti’ni ziyaret ederek arkeolojik kazı alanlarını yerinde inceleme imkanı buldu. Ziyaret boyunca öğrenciler, tarihi yapılar, mozaikler ve koruma altındaki eserler hakkında uzman eğitmenlerden bilgi aldı.

Gezi, öğrencilerin tarihî mirasla tanışmalarına ve bilimsel gözlem becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı.

Tarih ve bilimi buluşturan proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarında bilimsel farkındalık kazanmalarını hedefliyor. Hadrianopolis gezisiyle katılımcılar; arkeoloji, tarih ve kültürel miras bilinci konularında interaktif bir eğitim süreci yaşadı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK destekli bu değerli projeyle gençlerimizi bilimle, kültürle ve tarihimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karabük Belediyesi olarak sadece şehir yaşamını değil, eğitim ve kültür altyapısını da güçlendiren çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek bizim için en anlamlı yatırımlardan biridir." ifadelerini kullandı.