Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Merkezi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin uğrak noktası olarak bölgenin gözdesi haline geldi

Düzce Belediye Başkan Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla Düzce’ye kazandırılan Bilim Merkezi her geçen gün ilgi görmeye devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin uğrak noktası haline gelen Bilim Merkezi adeta bölgenin gözdesi haline geldi. Bu çerçevede hem Bolu’dan hem de Düzce’den ilkokul öğrencileri Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulunuyor. Yapılan çalışmaları yerinde gören öğrenciler bilime karşı ilgi duyuyor.