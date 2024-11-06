Düzce Belediyesi çatısı altında yeni bilim insanlarını ortaya çıkarmak, bilimin ışığında hizmetlerini geleceğe taşımak için sürdüren Bilim Merkezi, 11-15 Kasım tarihleri uygulanacak olan ara tatilde birbirinden farklı eğitici ve öğretici atölyeleri gençlerle buluşturacak.

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, 11-15 Kasım tarihleri arasında eğitim-öğretime verilecek bir haftalık arayı bilim meraklılarına yönelik atölyelerle dolduruyor.

Yaş grubu ve ilgi alanlarına göre tamamen ücretsiz olarak düzenlenen ve Temel Bilimler, Uzay ve Havacılık ile Robotik ve Kodlama Atölyeleri için farklı kontenjanların belirlendiği atölyelerin tarih ve saatleri şu şekilde; 11 Kasım Pazartesi temel bilimler atölyesi, uzay ve havacılık atölyesi. 12 Kasım Salı; temel bilimler atölyesi, robotik ve kodlama atölyesi, uzay ve havacılık atölyesi. 13 Kasım Çarşamba; temel bilimler atölyesi, robotik ve kodlama atölyesi. 14 Kasım Perşembe; temel bilimler atölyesi, robotik ve kodlama atölyesi, uzay ve havacılık atölyesi. 15 Kasım Cuma; temel bilimler atölyesi, robotik ve kodlama atölyesi.