Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliği ile hayata geçirilen Bilim Kuşağı Atölyeleri’nin 3. Dönem Etki Analiz Raporu açıklandı. Bilim Kuşağı Atölyeleri’nin çocuklar üzerindeki güçlü etkisini ortaya koyan araştırmaya göre, katılan öğrencilerin yüzde 99’u bilim ve teknolojiye ilgilerinin arttığını belirtirken, yüzde 89’unun problem çözme becerilerinde gelişim kaydettiği gözlemlendi.

Çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirme ve keşfetmeye olan ilgilerini artırmak amacıyla Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Kuşağı Atölyeleri, 8-13 yaş aralığındaki çocuklara bilimsel deneyler yaparak öğrenme; fen bilimleri, mühendislik ve çevre bilinci gibi konulara interaktif bir şekilde dahil olma imkanı sunuyor.

77 ilde 417 bin 484 çocuğa ulaşıldı

6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen bölge başta olmak üzere ülke genelinde uygulanan proje ile şimdiye kadar Türkiye’nin 77 ilinde 417 bin 484 çocuğa ulaşıldı. Çocukların bilimle tanışmasını sağlarken, aynı zamanda özgüven duygusunu da geliştiren projenin sahadaki etkisini ölçmek amacıyla Futurebright tarafından yapılan etki araştırması, Bilim Kuşağı Atölyeleri’ne katılan çocukların yüzde 91’inin üretici düşünme yeteneklerinde ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Bilimle birlikte değişim de geliyor

Araştırma, projeye katılan çocukların üretici düşünme becerilerinin güçlendiğini, teknoloji okuryazarlıklarının arttığını ve iletişim yetkinliklerinde belirgin bir iyileşme gözlemlendiğini ortaya koydu. Öğrencilerin olaylara farklı açılardan bakma ve fayda odaklı düşünme yeteneklerinin geliştiği tespit edilirken, bilimsel süreçlere katılan çocukların gelecekte bilim insanı veya mühendis olma hayallerini kurmaya başladıkları görüldü.

Bilim Kuşağı Atölyeleri’nin yalnızca bilimsel bilgi kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda çocukların kendilerini keşfetmelerine, kendilerine güvenmelerine ve geleceğe umutla bakmalarına katkı sağladığını gösteren araştırma sonuçları şöyle:

"Katılımcıların yüzde 99’u bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin arttığını belirtti.

Problem çözme becerilerinde yüzde 89 oranında gelişim gözlemlendi.

Öğrencilerin yüzde 88’i olaylara farklı açılardan bakabildiklerini belirtti.

Diğer öğrencilerle olan iletişimde yüzde 89 gelişim sağlandı.

Üretici düşünme yeteneklerinde yüzde 91 oranında ilerleme kaydedildi.

İletişim becerileri yüzde 89 oranında iyileşti.

Öğrencilerin yüzde 81’i bilim atölyelerinin diğer derslere olan ilgilerini artırdığını söyledi.

Teknoloji anlama yeteneklerinde yüzde 96 oranında artış sağlandı.

Mühendislik becerilerinde yüzde 93, matematik ve fen bilgisi becerilerinde yüzde 87 olumlu etki gözlemlendi."