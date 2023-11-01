Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin hizmetine kazandırılan Genç Akademi Kafe Sıhhiye, bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin yeni adresi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Genç Akademi Kafe Sıhhiye, Ankara Us Atölyesi iş birliğiyle hafta sonunda gerçekleştirilen bilim ve felsefe konferanslarına ev sahipliği yaptı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve iki gün süren konferansları çoğunu öğrencilerin oluşturduğu 600 kişi izledi. Pek çok farklı konuda entelektüel yaklaşıma sahip araştırmacı, yazar, akademisyen, sanatçı ve bilim adamları ile vatandaşların yeni buluşma mekânı olmaya aday olan Genç Akademi Kafe Sıhhiye’nin ilk konukları Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Hasan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ve Doç. Dr. Metin Berberoğlu oldu.