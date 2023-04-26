Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi hizmete girdi.

Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olması hedefiyle hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Şehir Kütüphanesi’ne kavuştu. İçerisinde 5 bin 574 kitabın bulunduğu aynı anda 225 kişiye hizmet verebilecek Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi’nin açılış töreni yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, göreve geldikleri ilk günden beri Denizli’nin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gayret sarf ettiklerini belirterek, fiziksel yatırımların yanında sosyal ve kültürel eserlere de önem verdiklerini söyledi.

Kütüphane büyüme imkanına sahip

Gençlerin burada nezih, konforlu, sessiz ve rahat edebilecekleri bir ortamda çalışma ve araştırma yapabileceklerini kaydeden Başkan Zolan, “Bu ihtiyacı gördük ve kongre ve kültür merkezimizin bu bölümünü şehir kütüphanesi olarak dizayn ettik. Burası büyüme imkanına da sahip” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Gençlerimize yapılan yatırım en doğru yatırımdır. Onun için biz gençlerimize her zaman yatırım yapmaya çalışıyoruz. İnşallah onların yarınları bizimkilerden daha güzel olacak, onlar bizden daha başarılı olacak, bundan hiç şüphem yok. Biz istiyoruz ki gençlerimiz diğer ülkedeki gençlerin imkanlarından geri kalmasın” dedi. Başkan Zolan, aynı zamanda benzer bir kütüphanenin de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi’ne kazandıracaklarını müjdeledi.

5 bin 574 adet kitap yer alıyor

Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi’nde dünya klasiklerinden, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarına, tarih ve araştırma kitaplarından, dini yayınlara, kişisel gelişim kitaplarından, çocuk kitaplarına ve Denizlili yazarların kitaplarından oluşan 5 bin 574 adet kitap yer alıyor. Aynı anda 225 okuyucuya hizmet verecek şekilde planlanan kütüphanede okuyucular ödünç kitap alabilecek, burada telefon ve bilgisayarlarından araştırma yapabilecek. Kütüphaneye üye olabilecek okuyucular hizmetlerden ücretsiz faydalanabilecek.