Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunma hedefiyle hayata geçirilen Bilim Konya’da yarıyıl tatili dolayısıyla "TEKNOFEST Robolig Kampı" düzenleniyor. Kamptan edindikleri bilgi ve becerilerle TEKNOFEST’in Robolig kategorisine katılacak öğrenciler, ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etme fırsatı bulacak.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Konya, teknolojiye ilgi duyan gençleri geleceğe hazırlıyor.

Yazılım, mekanik, elektrik ve elektronik başlıklarında eğitimler verilen Bilim Konya'da 36 ortaokul ve 14 lise öğrencisiyle, 88 Deneyap ve 12 Tasarım öğrencisi proje tabanlı eğitimlerle teknoloji ve tasarım alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim Konya'da düzenli olarak verilen eğitimlerin yanı sıra yarıyıl tatili dolayısıyla gerçekleştirilen "TEKNOFEST Robolig Kampı" da öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Kamp boyunca katılımcılar, otonom çizgi takip eden araç yapımı konusunda bilgi ve deneyim kazanma şansı elde edecek.

Bu süreçte, alana ilgili gençler yazılım, mekanik, elektrik ile elektronik gibi disiplinlerde teorik ve uygulamalı eğitimlerle yetkinliklerini artıracak.

Proje Kampı’nda öğrenciler, robotik ve otomasyon sistemlerinin temelini oluşturan donanım ve yazılımları kullanmayı, teknik bilgileri etkin bir şekilde uygulamayı öğrenecek.

Kamptan edindikleri bilgi ve becerilerle TEKNOFEST’in Robolig kategorisine katılacak öğrenciler, ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etme fırsatı bulacak.

Bilim Konya, bu özel kamp sayesinde yarıyıl tatili sürecini çocuklar ve gençler için dolu dolu bir teknoloji deneyimine dönüştürüyor. Geleceğin teknoloji liderleri, burada hem teorik bilgi hem de pratik beceri kazanarak ülkemizin teknolojik kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak.