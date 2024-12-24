Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunma hedefiyle hayata geçirilen Bilim Konya’da uzun dönemli teknoloji eğitimlerinde yer alan öğrenciler ve velileri ile bir toplantı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Konya, teknolojiye ilgi duyan gençleri geleceğe hazırlıyor. Bilim ve teknoloji merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren Bilim Konya, uzun dönemli teknoloji eğitimlerinde yer alan öğrenciler ve velileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bilim Konya’nın misyonu ve vizyonunun, eğitim içeriklerinin ve müfredatının detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda velilere, öğrencileri eğitim sürecinde nelerin beklediği, yarışma süreçlerine hazırlık ve yarışma takvimi gibi önemli konular hakkında bilgilendirme yapıldı.



Toplantıda ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak gençlerin önemine vurgu yapılarak, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın "Bir Derdim Var" belgeseli izletildi. Bu belgesel ile öğrencilere teknoloji yolculuğunda nereden nereye gelebilecekleri ve teknolojideki dönüşümü başarabilecekleri motivasyonu verildi. Program teknoloji ve yeniliklerin geleceği şekillendirdiği yolda, aile ve Bilim Konya iş birliğine dikkat çekildi.

