Türk Psikologlar Derneği ve Doğuş Üniversitesi tarafından düzenlenen 21’inci Ulusal Psikoloji Kongresi 13 Ekim’de başlıyor. “Antik Psişeden Bilişsel Sinirbilime” temasıyla ilan edilen kongre 3 gün sürecek.

Türk Psikologlar Derneği ve Doğuş Üniversitesi tarafından düzenlenen 21’inci Ulusal Psikoloji Kongresi 13 Ekim’de başlıyor. “Antik Psişeden Bilişsel Sinirbilime” temasıyla ilan edilen kongre 3 gün sürecek.

13 - 16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21’inci Ulusal Psikoloji Kongresi teması “Antik Psişeden Bilişsel Sinirbilime” olarak belirlendi. Türk Psikologlar Derneği ve Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle Çengelköy Yerleşkesinde düzenlenecek olan kongre, pandemi sonrası planlanan ilk ulusal kongre olma özelliği taşıyor.

Kongre Başkanı Psk. Dr. Barkan Eskiili, yayınladığı mesajda kongreye yüksek sayıda katılımın gerçekleşeceğini tahmin ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Değerli bilim insanlarının alandaki en yeni gelişme ve çalışmaları sunacağı bir bilimsel etkinlik olacak. Kongremizde bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi gibi temel ve uygulamalı alanlar ile psikoloji ve beyni ilişkilendiren nöropsikoloji ve bilişsel nörobilim alanlarında konferans, sözlü bildirim, poster bildirisi ve paneller yer alacak.”

Kongre ile ilgili detaylı bilgiye üniversitenin web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.