Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu” projesi kapsamında İznik’teki deprem fayı kazılarak inceleme yapıldı.

Ziyaret esnasında arazide diri fay mercek altında alındı. 6 Şubat Depremleri’nin ardından başlanan ve en kritik projelerden biri olan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), MTA Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve 22 üniversitenin paydaşlığında hayata geçirilen “Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu” projesi kapsamındaki kazı çalışmalarına İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mandal, projeyi TÜBİTAK başkanıyken başlatıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: "İTÜ Rektörü olarak İznik’teki deprem çalışmalarına yönelik hendek kazısını takip ettik ve yakından inceleme fırsatı bulduk. Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş’un yaptığı proje kapsamında çalışmalara katılan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Doç. Dr. Cengiz Zabcı, Dr. Arş. Gör. Ufuk Tarı ve Dr. Öğr. Üyesi İrem Elitez Hocalarımızdan bilgi aldık. Bilim insanlarımız zorlayıcı şartlarda bilim temelli çözümler üretmek için çalışmalarına devam ediyor. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum. İTÜ olarak deprem araştırmaları alanında daha güvenli bir gelecek inşa etmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.