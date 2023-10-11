Batman Üniversitesi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman’da ’Bölgesel Kalkınmada Enerji Verimliliği ve Tasarrufunun Önemi’ isimli konferans serisi düzenlemeye başladı. İlki Diyarbakır’da gerçekleştirilen konferansta bilim insanları, elektrik ve yer altı su kaynaklarının israfına dikkat çekti.

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait salonda düzenlenen konferansa mahalle muhtarları ve Diyarbakır Müftülüğü personeli katıldı. BÜ Enerji Koordinasyon Merkezi Yöneticileri Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul ve Doç. Dr. Mehmet Rıda Tür’ün verdiği konferansta, enerji verimliliğinde en önemli faktörün tasarruf olduğu vurgulandı. Doğal kaynakların bilinçsizce ve büyük bir hızla tüketildiğine dikkat çekilen konferansta, alınacak bazı tedbirler sayesinde elektrikte tasarruf edilebileceği örnekleriyle aktarıldı. Kayıt dışı elektrik kullanımının önüne geçilmesi ve enerji tüketim alışkanlıklarındaki küçük değişikliklerin kullanıcılara çok şey kazandırılacağı da ifade edildi.

“Yer altı su seviyesi 300 metreye indi”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ertuğrul ve Doç. Dr. Tür, “Güneydoğu’da yaz aylarında tarımsal sulamada kullanılan dalgıç su pompaları nedeniyle şebekeler üzerinde aşırı yük oluşmaktadır. Bu pompaların büyük çoğunluğunun kayıt dışı elektrik kullandığı kayıtlara geçmektedir. Kayıt dışı tüketim sebebiyle yer altı su seviyesi 30 metreden 300 metre derine inmesine neden olmuş, aşırı sulamanın ise tuzlanma ile toprağın yapısını bozarak bitki gelişimini yavaşlatmaktadır" dedi.

“Kayıt dışı elektrik kullanımı tüm aboneleri etkiliyor”

Konferansın son kısmında ise dünyadaki tarımsal amaçlı su kullanımının toplam sektörel su kullanımının yüzde 70’ini oluştuğu, ülkemizde ise yüzde 77 olduğuna dikkat çekildi. Batman Üniversitesi Enerji Koordinasyon Merkezi Yöneticileri Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul ve Doç. Dr. Mehmet Rıda Tür, son olarak kayıt dışı elektrik kullanımının tüm aboneleri olumsuz etkilemesinin yanında tarımda vahşi sulama yerine modern sulama teknikleri ile enerjinin verimli kullanılmasının mümkün olduğu bilgisini paylaştı.