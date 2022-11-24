Kırşehir Valiliği, Çiçekdağı Kaymakamlığı, Çiçekdağı Belediyesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ortaklığında organize edilen ’Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu’ başladı.

Kırşehir Valiliği, Çiçekdağı Kaymakamlığı, Çiçekdağı Belediyesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ortaklığında organize edilen ’Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu’ başladı.

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen sempozyuma; Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Nacar, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serdar Baltacı’nın sempozyumun amacına değindiği konuşmasının Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gökbel söz alarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin projeleri hakkında bilgiler verdi. Sempozyumun açılış oturumuna Prof. Dr. İlhan Şahin başkanlık etti. Sempozyumda; ’Çiçekdağı Bölgesinin Oluşumuna Dair Notlar’, Dr. Doğan Kaya ’Şiir ve Türkülerde Çiçekdağı’, Prof. Dr. Seyfullah Korkmaz ve Sevilay Buse Gök ’Hicri 1325/1907 Miladi Yılı Salnamesine Göre Çiçekdağı (Mecidiye) Kazası’, Prof. Dr. Metin Özarslan ve M.A. Ergün Veren ’Birinci Dünya Savaşından Günümüze Çiçekdağı Şehit ve Gaziler’ ile Prof. Dr. İbrahim Yılmaz ’Ankara Vilayetinin 1318/1900 Yılı Salnamesine Göre Mecidiye (Çiçekdağı) Kazası’ başlıklı sunumlar yapıldı.

Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu 26 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.