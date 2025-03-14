Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) aldığı kararla üniversitelerde ‘bilim iletişimi ofisleri’ hayata geçirilirken bu kapsamda ofis kuran ilk üniversitelerden birisi de Altınbaş Üniversitesi oldu. Üniversitenin Araştırma Dekanı Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, "Bilim iletişim ofisleri ile hem uluslararası sıralamalardaki görünürlüğün arttırılması amaçlanırken diğer yandan bilimsel konulardaki dezenformasyona karşı önlem alınması da hedefleniyor" şeklinde konuştu.

Bilim iletişiminin akademik bilginin toplumla buluşmasını sağlamada ve halkın bilime olan güveni artırmadaki önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kaygusuz, "Bilim iletişimini etkin biçimde kullanabilen ülkeler bunun avantajını yaşıyorlar. Bunlar arasında Ar-Ge kültürünün yaygınlaşması, dezenformasyonla mücadele, ekonomik getiriler ve bilim diplomasisi yoluyla yumuşak güç kullanımı yer alıyor. Örnek olarak bilim iletişimi alanında başarılı olan ülkelerde üretilen ürünler, dayanıklı ve kaliteli olarak algılanıyor ve bu nedenle büyük rağbet görüyor. Benzeri biçimde bilim iletişimini doğru şekilde kullanabilen üniversite ve kurumlar, hem akademik çevrelerde hem de toplumda yüksek itibar görüyorlar" dedi.

"Çıkar gruplarına karşı da önlem niteliğinde"

Bilim iletişiminin önemli olduğu bir başka alanın da dezenformasyonla mücadele olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kaygusuz, "Siyasi konularda dezenformasyon olduğunda bunu doğrulayacak mekanizmalar mevcutken, bilimsel konulardaki dezenformasyonla başa çıkmakta bazı sorunlar yaşanıyor. Bunun iki nedeni bulunuyor. Birinci neden, bilimsel ve teknolojik konuların ileri düzey uzmanlık gerektirmesi ve ilk bakışta basit bir biçimde açıklanamıyor olması. Öyle ki zaman zaman aynı bilimsel alanda çalışan akademisyenler dahi ileri düzeyde uzmanlık gerektiren yan dallardaki konuları tam olarak kavramakta güçlük çekebiliyor. İkinci nedense bilimsel konuların bu karmaşık özü nedeniyle çıkar peşinde olan ve dezenformasyondan beslenen kimselerin bilimsel bir dil kullanarak bu alanda kitleleri yönlendirmesi" diye konuştu.

Bilim iletişimi konusunda TÜBİTAK başta olmak üzere kurumlarımızın ve üniversitelerin çabaları bulunsa da alınacak önemli yolların olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Hakan Kaygusuz sözlerine şöyle devam etti:

"Bu etkinliklere üniversitelerin daha güçlü katılımını teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından 2025 Şubat ayında Ankara’da Bilim İletişimi Ofisi toplantısı yapıldı. Her üniversitede bulunan Bilim İletişimi Ofisleri, bilim ve toplum bağlantısını güçlendirmeyi hedefliyor. Üniversitelerin bilimsel çalışmalarının anlaşılır ve ulaşılabilir kılınmasıyla, üniversitelerimizin uluslararası sıralamalardaki görünürlüğünün de artması bir başka hedef. Araştırma Dekanlığını kuran ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan Altınbaş Üniversitesi, bu çağrı kapsamında Bilim İletişimi Ofisini kuran ilk üniversitelerden biri oldu. Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı ve Araştırma Dekanlığı işbirliği ile bilimsel faaliyetlerin görünürlüğünün artması yolunda çalışmalar YÖK’ün istediği standartta yürütülecek."