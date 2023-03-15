Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı ile Robotik Kodlama ve Eğitim Merkezi Bilim ve Teknoloji Haftası’nda ziyaretçi akınına uğradı.

Bilim ve Teknoloji Haftasıyla ilgili açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş bilim ve teknolojinin ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek şunları söyledi, “Ülkemizde her yıl 8-14 Mart tarihleri arasında Bilim ve Teknoloji Haftasını kutluyoruz. İçinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağı ve buna ayak uydurmamız gerekiyor. Menteşe Belediyesi olarak soran, sorgulayan, merak eden ve bilime önem veren nesiller yetişmesine katkı sunmak için 2015 yılında Çocuk Bilim Parkını, geçtiğimiz yıl da Robotik Kodlama ve Eğitim Merkezi’ni hizmete açtık. Bu önemli haftada Çocuk Bilim Parkı’mızda öğrencilerimizi ağırladık. Bilim Parkımıza her yaştan vatandaşımız yoğun ilgi gösteriyor. Onların bilime olan merakı bizleri de çok mutlu ediyor. Ziyaretçilerimiz burada hem bilim ve teknoloji ile iç içe oluyorlar hem de deney setlerini yakından inceleme fırsatı buluyorlar. Bilim merkezimizde eğitim alan çocuklar belki de ileride birer bilim insanı olacaklar ve insanlığa büyük fayda sağlayacaklar. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözü bilime ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Menteşe Belediyesi olarak bizde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Ata’mızın yolunda aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bilimin ışığında çalışmaya devam edeceğiz” dedi.