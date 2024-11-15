Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği Tatil Şenliği, dördüncü gününde Bilim Gösterisi ile devam etti. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde üç farklı seansta sahnelenen gösteri, yüzlerce çocuğu ağırladı. Minikler, bilimsel deneylerin eğlenceli yanını keşfederek unutulmaz bir gün yaşadı.

Gösteri boyunca, fizik ve kimya deneylerinin ilgi çekici yönleri çocuklara uygulamalı olarak aktarıldı. Renkli patlamalar, köpüren sıvılar ve eğlenceli bilim şovları, izleyenlerin hem dikkatini çekti hem de bilime olan meraklarını artırdı.

Çocuklar atölyelere akın etti

Bilim Gösterisinin yanı sıra gün boyunca düzenlenen atölyeler de büyük ilgi gördü. Mandala, yüz boyama, kodlama, müzik, ritim ve origami gibi etkinliklerde çocuklar, kabiliyetlerini sergilerken aynı zamanda eğlendi.

“Çocukların bilime ilgisini teşvik etmek istedik”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Tatil Şenliği kapsamında düzenlediğimiz Bilim Gösterisi ile çocuklarımızın bilime ilgisini teşvik etmek ve eğlenceyle öğrenmeyi bir araya getirmek istedik. Bugünkü ilgi, doğru bir iş yaptığımızın göstergesi oldu. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini şenliğimizin kalan etkinliklerine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Tatil Şenliği, son gün olan 15 Kasım Cuma günü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde İllüzyon Gösterisi ile devam edecek.