Düzce Üniversitesi, bilimi sevdirmek, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında yaptığı güzel çalışmaları duyurmak amacıyla düzenlenen Antalya Bilim Festivali’ne (BİLİMFEST) katıldı.

Düzce Üniversitesi bilim festivalinde. Festivalde 2023 TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması’nda Türkiye 2.liği bulunan Düzce Üniversitesi’nin, akademik bilgi birikimiyle ürettiği ve geliştirdiği roketi de sergileniyor. Aynı zamanda Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) ürünleri, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin tarımsal atıkların geri dönüşümünden elde ettiği ürünler, Orman Fakültesi’ndeki doğal taşlar ile yaban hayvanları da ziyaretçiler tarafından ilgi ve beğeniyle takip ediliyor. Düzce Üniversitesi’nin alanda yaptığı deneysel çalışmalar da katılımcı öğrencilerin dikkatini çekiyor.

Antalya Bilim Festivali’nde; Times Higher Education’ın yaptığı 2023 Dünya Üniversite Sıralamaları’nda Düzce Üniversitesi’nin, ülkemiz üniversiteleri arasında Fen Bilimleri alanında birinci, Mühendislik alanında da devlet üniversiteleri arasında yine birinci sırada yer aldığı; yine Times Higher Education’ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2023 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında ülkemizde devlet üniversiteleri arasında birinci olduğu bilgisi de katılımcılarla paylaşılıyor. TEKNOFEST’te üst üste 5 birincilik kazanan Düzce Üniversitesi’nin bilim ve teknolojideki başarılarından da söz edilerek nitelikli eğitimi vurgulanıyor.