Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Torun, hayvan deneylerinin; tıp, farmakoloji, biyoloji gibi pek çok alanda temel araştırma yöntemi olarak bilim dünyasına katkı sağladığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) tarafından 1. Batı Karadeniz Sempozyumu: Hayvan Deneyleri ve Araştırmalarına Bakış konulu sempozyum düzenlendi. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerden akademisyenler ve araştırmacılar ile öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını DÜDAM Müdürü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Pınar Yıldız gerçekleştirdi. 1. Batı Karadeniz Hayvan Deneyleri Sempozyumu’nun düzenlenmesindeki amacın; Karabük’te, Zonguldak’ta, Bolu’da deney hayvanları ile birçok çalışma yapıldığını, bununla birlikte düzenlenen bu sempozyumla da ortak daha fazla bilimsel yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi olarak dile getiren Yıldız, sempozyumun ikincisini ve üçüncüsünün de diğer şehirlerde yapılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu Başkanı Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, sempozyumun önemine değinerek, düzenlenen bu etkinlikte paylaşılan bilgilerle herkesin yeni bilgilere ulaşacağının altını çizdi. Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalarla modern bir yapıya kavuştuğunu söyleyen Kekeçoğlu, merkezin düzenlediği onlarca etkinliklerle de bilimsel çalışmaların önünü açtığını vurguladı.

Pek çok hastalığın önlenmesi, tedavisinde çığır açıcı ilerlemelere yol açtı

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Torun ise hayvan deneylerinin; tıp, farmakoloji, biyoloji gibi pek çok alanda temel araştırma yöntemi olarak bilim dünyasına katkı sağladığı söyledi. Torun, bu yöntemlerle elde edilen keşiflerin insan sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde büyük rol oynadığını ve pek çok hastalığın önlenmesi ya da tedavisinde çığır açıcı ilerlemelere yol açtığını ifade etti.

Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin; yaptığı araştırma, kurs ve eğitim faaliyetleriyle önemli işler başardığını söyleyen Serkan Torun, sempozyumun başarılı olacağına inandığını söyleyerek sempozyumu düzenleyen Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Sempozyum oturumlar halinde gerçekleşti

İlk gün ki oturumlarda DÜDAM merkezindeki prensipler, hayvan deneylerindeki etik ilkeler, deneysel çalışmalardaki iş güvenliği hakkında temel bilgiler ve farklı disiplinlerdeki hayvansal çalışmalar ile ilgili konular ele alındı. İkinci gün ise; hayvan deneylerindeki farklı deneysel modellerden bahsedilerek, verilerin analizindeki ve değerlendirilmesindeki önemli noktalara değinildi.

İki gün süren sempozyum Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Torun tarafından teşekkür belgeleri takdim edilmesi ve hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.