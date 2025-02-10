Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından "Dünya Sigara Bırakma Günü" kapsamında bilim adamlarının katılımı ile doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

OMÜ tarafından "Hayatın güzellikleri, dumanın ötesinde saklı" temasıyla Dünya Sigarayı Bırakma Günü çerçevesinde doğa yürüyüşü düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile birlikte bilim adamları ve üniversite çalışanlarının katıldığı yürüyüş, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ormanlık alanda yapıldı.

"Sigara nedeniyle her yıl 100 bin insanımızı kaybediyoruz"

Yürüyüş sonrası sigara bırakmanın önemine değinen OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ünal, "Sigara bağımlılığı bu yüzyılın en önemli sağlık sorunudur. Çünkü çok büyük kitleleri rahatsız ediyor ve bir sürü hastalığa neden oluyor. Ülkemizde sigara bağımlılığından dolayı erken ölen insan sayısı 100 binin üzerinde. Bu kadar büyük bir felaket yok. 6 Şubat depreminde bile bu kadar fazla insan kaybetmedik ama sigara nedeniyle her yıl 100 bin insanımızı kaybediyoruz. Maalesef bu işin çözülmesi için yapılan uygulamalara halk kendi çözümlerini üremeye başladı. Camlı mekanlar, açık alanlar, nargile evleri gibi yerler nedeniyle gençler arasında ve toplumda sigara bağımlılığı yükselmeye başladı. Bunun önüne geçmezsek, kronik hastalıkların da önüne geçemeyiz, sosyal güvenlik açıklarımız da oluşmaya devam eder. Çünkü sigara, kanser, KOAH tedavilerin hepsi maliyetli tedaviler. Maalesef ülkemiz sigara bağımlığında en ön sıralarda yer alıyor. Gelişmiş ülkelerde ise bağımlılık oranı düşüyor. Bizim de artık ülke olarak o trendi yakalamamız lazım. Bunun için bağımlı olmayanların bağımlı olmalarını engellemeye yönelik politikalara ağırlık vermemiz lazım ve ayrıca tedavi merkezlerini de güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"Sigara bıraktırma merkezilerine başvuran sayısı 250’ye kadar düştü"

Sigara bıraktırma merkezlerine olan ilginin azaldığına dikkat çeken Dr. Ünal, "Sigara bırakma tedavisi için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, 7 gün 24 saat boyunca aktif olarak hizmet veriyor. Sigara bıraktırma polikliniklerine de başvurulabilir. Sigara bırakmak için yardım isteyenler için devletimiz birçok yardımı sağlıyor. Merkezler tamamen ücretsiz. OMÜ Sigara Bıraktırma Merkezi de bu alanda hizmet veriyor. Ayrıca Ömürevleri Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde Sigara Bıraktırma Merkezimiz var. Yeni ilaçlar da geldi. Sigarayı bırakmak isteyen herkesi bu birimlere tedaviye bekliyoruz. Türkiye’deki tüm sigara bıraktırma polikliniklerinde tedaviler ücretsizdir. İlaçlar da ücretsizdir ve sosyal güvenci şartı istenmez. OMÜ olarak ek taramalar yapıyoruz. Başvuranlara sadece sigara değil, genel sağlık taraması da yapıyoruz. Kanser riski, tansiyon riski, diğer sağlık riskleri gibi bir takım taramalar yapıyoruz. Bu hizmetler için küçük bir ücret başvuranlara yansıyabiliyor. OMÜ polikliniklerinin başarısı dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan yüzde 50 başarı oranı ile devam ediyor. Zaman içerisinde birimimizin ilk başlardaki kadar ilgi görmediğini gözlemliyoruz. Şu anda sigara başvurmak için başvuran sayısı yılda 250’ye kadar düştü. İnşallah sigara bırakanların sayısı artarak devam eder. Herkesi sigara bırakmaya, bırakamayanları da tedaviye davet ediyoruz" diye konuştu.

Bağımlılıkla Mücadele, Uygulama ve Araştırma Merkezi katkısıyla yapılan yürüyüş etkinliği yaklaşık 1 saat sürdü.