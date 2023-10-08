Yaşar Üniversitesi, bu yıl 15’incisi düzenlenen MOPGP 2023 Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Ana teması ‘Sürdürülebilirlik’ olan konferansa farklı ülkelerden çok sayıda bilim adamı katıldı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğini yaptığı 15. Uluslararası Çok Amaçlı Programlama ve Hedef Programlama (MOPGP) 2023 Konferansı, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlendi. Farklı disiplinlerden bilim adamlarını bir araya getiren konferansa, 12 ülkeden 33 konuşmacı katıldı. Konferansta işletmelerde var olan maliyet azaltma, kalite artırma, süre kısaltma gibi model ve yöntemler tartışıldı.

İlham verici tartışmaların ve yenilikçi fikirlerin sunulduğu konferansın açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, “Bu saygın etkinliğe ev sahipliği yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek, yenilikçi fikirler ile şekillenecek” dedi.

Prof. Dr. Kandiller, konferansı geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehrdad Tamiz’in anısına adadıklarını söyledi.

"Rehber olacak"

Konferans başkanı olan Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Özgür Toy ise, “MOPGP 2023’ü, 2020 yılında Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne katılan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Prof. Dr. Mehrdad Tamiz’in anısına adıyoruz. Prof. Dr. Tamiz pozitif kişiliği ve akademik topluma yaptığı katkılar ile her zaman hatırlanacaktır. Bu yıl 15. kez düzenlenen etkinliğimizin akademik ve profesyonel büyümeyi teşvik eden bir rehber olmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Algoritma geliştirme nitelikli çalışmalara geçiliyor"

Konferansın yönlendirme komitesi üyelerinden ve Fransa NEOMA İşletme Okulu’ndan Prof. Dr. Fouad Ben Abdelaziz ile Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serpil Koç ve İspanya Malaga Üniversitesi’nden Prof. Dr. Francisco Ruiz, konferansın ana konuşmacıları olarak sunum yaptı. Prof. Dr. Fouad Ben Abdelaziz, işletmelerin artık birden fazla sorun için tek bir çözüm sağlamaya yarayan çok amaçlı optimizasyonları kullandığını söyledi. Prof. Dr. Abdelaziz, “İşletmelerde çok amaçlı programlama ve hedef programlama alanında günümüz teknolojisi ile gelişen hesaplama becerileri ve bilgi sistem altyapıları nedeniyle araştırmalar teorik nitelikli çalışmalardan algoritma geliştirme nitelikli çalışmalara kayıyor” dedi.

İlki 1994 yılında düzenlenen konferansın ilk etkinliğinden bahseden Prof. Dr. Francisco Ruiz, hedef programlama alanının uygulamalarından örnekler verdi. Konferansa çevrim içi olarak katılan Prof. Dr. Serpil Sayın ise çok amaçlı programlama problemlerin çözümü için yeni geliştirdikleri yöntemlerden ve bu yöntemlerin performansından bahsetti.

16’ncı MOPGP konferansı gelecek yıl İtalya’da Insubria Üniversitesi’nde düzenlenecek.