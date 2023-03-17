Eskişehir’deki bir bilgisayarcı esnafı, eski bilgisayarlarını değerlendirmek isteyen vatandaşların tamir işlerine ve donanım parçalarına gösterdiği talebinin yüzde 100 oranında arttığını söyledi.

Sıfır bilgisayar fiyatlarının yükselmesinin ardından eski bilgisayarlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar cihazlarını tamir ettirmeye ve donanımını yükseltmeye yöneldi. Bilgisayarcı esnafı, tamir işlerinde yüzde 100 oranında artış yaşandığını ve artık işlere yetişemediğini söyledi. Eskiden alım-satım yaparak daha çok para kazandığını ifade eden esnaf, artık tamir işlerinden daha fazla kazanç elde ettiğini ifade etti. Eski olan bilgisayarlarını hızlandırmak isteyen vatandaşların özellikle SSD ve RAM gibi parçalara yoğun talep gösterdiği kaydedilirken, tamir işlerindeki yoğunluktan kaynaklı bazen müşterilerin birkaç gün beklemesi gerektiği belirtildi. Bilgisayarcı esnafı, özellikle yurt dışından sipariş ettikleri parçaların tamir işlerini çok uzattığını ve bunun müşterileri mağdur ettiğine dikkat çekti.

“Eskiden al-sat yaparak para kazanıyorduk, şimdi ise tamirden daha çok kazanıyoruz”

Eskişehir’de bilgisayarcılık yapan Yusuf Duru, yeni bilgisayarların pahalı olması sebebiyle vatandaşların tamir işlerine yöneldiğini söyledi. Eskiden ticaretten daha çok para kazandığını, şimdi ise artan tamir işleriyle birlikte bu durumun değiştiğini ifade eden Duru, “Bilgisayar tamiri konusunda bir artış söz konusu. Biliyorsunuz ki elektronik eşyaların pek çoğu dolar bazında ilerlediği için sıfır bilgisayarlardaki fiyatlar buna bağlı olarak aşırı derecede artış göstermekte. Eskiden kullanılan çift çekirdekli işlemciler artık yeni nesillere adapte edilip, millet ucuz bilgisayar alabilsin diye düşük fiyatlardan satılmaya çalışılıyor. Ama insanlar bunu almak yerine elindeki eski nesil işlemcileri değerlendirmek ve yükseltmek amacıyla bilgisayarlarını tamire getiriyorlar. Aslında siz bir oyuncu bilgisayarı alabilirsiniz ama fiyatları çok yüksek olunca elinizdeki cihazı değerlendirmeye ve donanımını yükseltmeye uğraşıyorsunuz. Bilgisayar piyasasında yakın zamanda genel olarak yüzde 10’luk bir artış oldu. Bilgisayar donanımını yükseltmek isteyen vatandaşların cihazlarına SSD ve ekstra RAM takıyoruz, arızalanan bütün parçaların da tamirini gerçekleştiriyoruz. Tamir işlerimizde yüzde yüz oranında artış oldu desek yeridir, işlerimiz çok yoğunlaştı. Eskiden al-sat yaparak para kazanıyorduk şimdi tamirden daha çok kazanıyoruz, dolayısıyla yoruluyoruz ve işler yetişmiyor” dedi.

“Buradaki uzayan sürecin üniversitedeki öğrencinin notlarına kadar etki ettiğini düşünmek gerekiyor”

Tamir sürecindeki gecikmelerin sebeplerinden bahseden Duru, yurt dışından sipariş edilen parçalarda sıkıntılar yaşandığını belirtti. Kısa sürede giderilebilecek problemlerin yurt dışından sipariş edilen parçaların geç gelmesi sebebiyle bazen aylar sürebildiğine dikkat çeken Duru konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim tamir sürecimizin yavaşlamasındaki en büyük etken Türkiye’deki yedek parçaların kısıtlı olmasıdır. İhtiyacımız olan yedek parçaları bazen bulamayabiliyoruz, bu durumda yurt dışından parça temin ediyoruz. Sipariş ettiğimiz parçanın yurt dışından gelmesi 20 günü buluyor. Lakin bazen vergisini ödediğimiz mallara farklı firmalar veya gümrük tarafından el konulduğunda bu parçaları tekrardan sipariş etmek durumunda kalıyoruz. Haliyle 15-20 günlük bir tamir süresi 2-3 aya kadar uzamış oluyor. Dolayısıyla bu da müşterinin mağduriyetini arttırıyor. Şimdi şöyle düşünelim, mesela bilgisayarını tamir ettirecek kişi bir öğrenci. İnternetten ödevini yapacak, eve gittiği zaman genel bir ihtiyacını karşılayacak, PDF dosyası açması gerekecek ve bunun gibi işleri olacak. Üniversiteye gidenlerin yüzde 99’u bilgisayar kullanıyor. Özellikle hukuk okuyanlar ve yazılım işleriyle uğraşanlar için bu durum çok büyük sıkıntı. Yani bu insanlar için tamir işi çok acele, işlerinin bir hafta sarkması demek puanlarına kadar etkileyebilir. Sadece bizim tamir sürecimize bakmamanız lazım, buradaki uzayan sürecin üniversitedeki öğrencinin notlarına kadar etki ettiğini düşünmek gerekiyor.”