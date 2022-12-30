DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin düzenlediği “Bilgisayar Destekli Tasarımda Son Teknolojik Gelişmeler” adlı seminerde sektörün uzmanları bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin düzenlediği “Bilgisayar Destekli Tasarımda Son Teknolojik Gelişmeler” adlı seminerde sektörün uzmanları bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mert Yıldırım, bilgisayar destekli tasarım programları ile birlikte parçayı kolaylıkla işleyerek kullanışlı hale getirilebildiğini ifade etti. Düzenlenen bu seminerin geleceğin mühendislerine bir vizyon katacağını söyleyen Yıldırım, seminerde sunum yapacak sektör temsilcilerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra yazılım firması temsilcileri; İsmail Özcan Dinç “Kalıpçılık ve CIMATRON”, Soner Mecuk “SOLIDCAM” Esra Plevne Büke “Mühendislik 5.0 SOLIDWORKS ve 3DExperience Platform” konu başlıklarında sunum yaparken, Gönül Acar ise “Tutkumuz ve Yetkinliklerimiz” konusu hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

“Kilogramda 25 ila 100 dolar ihracata katkı yapıyor”

Türkiye’deki kalıpçılık sanayisinin toplam cirosunun 2030 yılına kadar 4,1 milyar dolara ulaşacağını söyleyen konuşmacılar, 2022’den 2030’a kadar yüzde 6’lık bileşik büyüme oranı beklendiği bilgisini paylaştı. Türk kalıp endüstrisinin toplam cirosunun yüzde 70’ini otomotiv ve beyaz eşya endüstrilerinin teşkil ettiğini söyleyen misafir konuşmacılar, Türkiye ihracatında katma değeri ortalama kilogram başına 1,5 dolar iken, kalıp ihracatında, kalıbın tipine ve kullanıldığı endüstriye göre kilogram başına 25 ila 100 dolar katma değer oluşturduğunun altını çizdi.

“Teknolojiye yapılan yatırım ve genç nüfus sayesinde dünya pazarındaki yerimiz artıyor”

Dünyadaki kalıpçılık sektöründeki toplam cirodan Türk kalıpçılığı olarak alınan payın yüzde 1,47 olduğunu söyleyen konuşmacılar, teknolojiye yapılan yatırım teşvikleri, istihdama katılacak genç nüfus, gelişen iletişim ağı ve lojistik ağı sayesinde gelecek yıllar içerisinde dünya cirosundan çok daha fazla pay alınabileceğini vurguladı. Eğitimli ve genç nüfus sayesinde başta Avrupa pazarı olmakla birlikte, Türk mallarına talebin her geçen gün arttığını vurgulayan konuşmacılar, Türk borsasının 2022 yılındaki artışının da bu tezi doğruladığını ifade etti.

Bilgisayar yazılım programlarını küresel bir dil olarak nitelendiren konuşmacılar, dünyanın her yerinde iş yapabilmek için geleceğin mühendislerinin bu programları iyi bilmesi gerektiğini ve bunun yanında İngilizce diline de hakim olması gerektiğini vurguladı.

Seminer konuşmacılara teşekkür belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.