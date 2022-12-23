Son zamanlarda sanal para madenciliğinin azalması sebebiyle ikinci el bilgisayar parçalarının fiyatlarında düşüş yaşandığı belirtildi.

Son zamanlarda sanal para madenciliğinin azalması sebebiyle ikinci el bilgisayar parçalarının fiyatlarında düşüş yaşandığı belirtildi.

Son yıllarda fiyatı oldukça artan bilgisayar parçalarının ikinci el fiyatlarında yaşanan düşüş göze çarpıyor. Bazı parçaların fiyatlarında neredeyse yarı yarıya olan düşüşün sanal para madenciliğiyle ilgili olduğunu kaydeden bilgisayar tamircisi Yusuf Duru, bazı parçaların fiyatlarındaki düşüşün daha fazla olduğunu öne sürdü. Özellikle ekran kartı ve katı hâl sürücülerinin (SSD) piyasasında düşüş olduğunu belirten Duru, “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda sanal paralarda bir kapanış oldu. Bu da ekran kartı ve SSD piyasasını aşırı derecede bir düşüşe yönlendirdi. İkinci el piyasasına bakarsak 6 bin liralık bir ekran kartını şu anda 2-3 bin liraya, 15 bin lira olan bir ekran kartını 6-7 bin liraya kadar bulabiliyoruz” dedi.

“Çin ve Japonya’da üretilen SSD’lerde stok fazlası var”

Esnafa yansıyan fiyat düştükçe, ürünlerin fiyatında indirim olduğunu belirten Duru, “Hızlı işlem yapan diskler olan SSD’lerde bu düşüşten faydalandı. Çin ve Japonya’da üretilen SSD’lerde stok fazlası olduğu için yüzde 10 kadarlık bir düşüş sağlandı. İnsanlar bir ürünü tamir ettirirken veya satın alırken o ürünün direkt son kullanıcı satışı olduğunu düşünerek alıyor. Bu ürünlerin esnaf arkadaşlarımıza da bir geliş fiyatı oluyor. Bizdeki geliş fiyatları düştükçe, esnafa yansıyan fiyat düştükçe ürünün fiyatı da düşüyor. Haliyle işlerde artış, fiyatlarda da düşüş oluyor” şeklinde konuştu.