Pelin Çift’in sunduğu Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün danışman olarak yer aldığı TRT 1’in yerli yarışma programı 3’te 3 ilginç sorularıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Pelin Çift’in sunduğu Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün danışman olarak yer aldığı TRT 1’in yerli yarışma programı 3’te 3 ilginç sorularıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yarışmacıların 3 soruya üst üste doğru cevap vererek ilerledikleri 3’te 3’ün dün gece yayınlanan bölümünde 50 bin TL’lik üçlemenin son sorusu yaşadığımız dijital çağda kullanılan şifreler konusunda ne kadar dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. “Birleşik Krallık’ta bilgisayar korsanları tarafından en yaygın biçimde kırılıp saldırı yapılan şifreler arasında ilk sıra hangisine aittir” sorusuyla karşılaşan yarışmacı Okan Kurnaz; ’111111’, ’123456’ ve ’qwerty’ şıkları arasından akıl yürüterek doğru cevaba ulaştı. Yarışmacı Okan Kurnaz, ’123456’ cevabını vererek 50 bin lira ödülle yarışmadan ayrıldı.

Türkiye’de de ’Sanane’, ’Galatasaray’, ’Fenerbahçe’ gibi şifrelerin de yer aldığı en zayıf şifre listesinin ilk sırasında Birleşik Krallık’ta olduğu gibi 1 saniyenin altında kırılma süresiyle “123456” yer alıyor.