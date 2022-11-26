Ağrı’da girdiği bir iş yerinden bilgisayar çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Ağrı’da girdiği bir iş yerinden bilgisayar çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yavuz Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin çalışanları 2 dükkan ileride bulunan depoda bir süre çalıştıktan sonra iş yerine geri döndü. Masanın üzerinde bulunan bilgisayarının bulunduğu yerde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Ahmet Demir, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası incelemesinde bilgisayarın iş yerine giren bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Kimliği belirlenen A.K. kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardımdan A.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.