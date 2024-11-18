Türkiye’nin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin üniversite kampüsü içinde yaşamlarını sürdüren kedi ile köpeğin dostluğu insanlara ders niteliğinde.

‘Bilginin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite’ sloganı ile 1992 yılından bu yana eğitim ve öğretim alanında binlerce öğrenci mezun veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin yeşil örtü ile kaplı çevreci kampüsü içinde barındırdığı çok sayıda hayvan türü ile de ön plana çıkıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler personeli Sinem Karakaya’nın sonbahar mevsiminin ilk günlerinde kampüs alanında kedi ve köpeğin dostlukları fotoğraf makinesinin objektifine yansıdı. Fotoğraf karesine yansıyan görüntü, iki ezeli düşmanın eğitim yuvasından insanlara en sessiz hali ile iç ısıtan mesaj verdiler.