Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hayvanları kendilerine emaret edilen sessiz dostlar olarak nitelendirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hayvanları kendilerine emaret edilen sessiz dostlar olarak nitelendirdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde program düzenlendi.

Etkinliğe, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Muhammed Sevinç, öğrenciler ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Bize emanet edilen sessiz dostlarımızın daha düzgün bir ortamda yaşaması adına gerekli çalışmaları Veteriner İşleri Müdürlüğümüz aracıyla takip ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz tesis konusunda çok mütevazı olmayacağım. İç Anadolu Bölgesinin en güzel hayvan barınaklarından birisi. Bu noktada mutlaka eksiğimiz vardır, yapılması gereken birçok husus da vardır. Bunları da yine istişareye dayalı, gönüllerimizin de fikrini alarak onlarla gidermek için gayret ediyoruz. Yine bunun dışında özellikle kış aylarında, dışarıdaki sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında yine gönüllerimizle birlikte besleme faaliyetlerimiz var ki bu çok çok önemli. Bu noktada dönem dönem mama desteği, yiyecek desteği destekleri sağlıyoruz. Gönüllü olarak çalışan hemşehrilerimiz, öğrenciler, hayvan dostları bizim bu noktada yükümüzü alıyor. Biz de onlara lojistik destek verme noktasında bir gayret içerisindeyiz. Önümüzdeki dönem gerek buradaki teknik personel sayısını artırmak, gerekse altyapıyı da daha güzel hale getirmek üzere yoğunlaşacağız. Yine üniversitemizin de bu noktada büyük desteği var. Üniversitemizle birlikte bir protokol imzaladık. Kısırlaştırmayı önemsiyoruz. Şu anda günlük ortalama aylık 60 hayvan kısırlaştırması var. Bu sayı daha da artırmamız gerekiyor. ‘Yaratılanı Yaradan’dan ötürü severiz’ anlayışıyla birlikte merhamet ve insanlık görevi olarak bize emanet edilen sessiz dostlarımızı korumak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Vali Şimşek: “Hayvanları korumak insan olmanın gereğidir”

Ardından konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hayvanları korumanın insan olmanın gereği olduğunu belirterek, “Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bugün vesilesiyle Belediyemizin Hayvan Barınağını ziyaret ediyoruz. Memnuniyetle gördük ki gerçekten burası örnek bir tesis. İç Anadolu’nun belki de en güzel, en donanımlı ve kaliteli tesisi diyebiliriz. Bu anlamda Belediyemizi ve Başkanımızı tebrik ediyoruz. Şüphesiz sokak hayvanları, sevimli dostlarımız, bizlerle aynı çevreyi paylaşan aynı besin zincirini paylaşan en yakın dostlarımız. Bizim sokak hayvanlarına, bu sevimli dostlarımıza ilgimiz sadece kültürümüzün, dinimizin bir gereği değil aslında aynı zamanda insan olmanın bir gereği. Biz de bu anlamda Valilik olarak tüm paydaşlarımızla birlikte, gerek Belediyemiz gerek gönüllülerimizle birlikte, sevimli dostlarımızın daha iyi koşullarda, hiçbir işkenceye maruz kalmadan rahatça bulundukları ortamlarda yaşayabilmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarımızı besleme noktasında mama bırakıyoruz. Bu çalışmalarımız ve buna benzer çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecek. Amacımız sevimli dostlarımız konusunda bir farkındalık oluşturmak, onlara daha çok sevgi göstermek. Çocuklarımızın bu sevimli dostlarımızı tehdit olarak değil aslında birer arkadaş olarak kabul edip bundan sonra da hayvan sevgisi ile büyümelerini sağlamak. Bu amaçla doğrultusunda çalışıyoruz ve bundan sonrada bu tür çalışmalarımız tüm paydaşlarımızla özellikle Belediyemizle, Üniversite ve gönüllülerimizle birlikte devam edecek. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Bilgin, Vali Şimşek, öğrenciler ve çok sayıda hayvansever koruma altında olan sokak hayvanların bulunduğu kulübeleri gezdi.