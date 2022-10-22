Sivas’ta şehrin doğusu ve kuzeyi arasında yeni ulaşım aksı oluşturmak amacıyla başlanan “Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu” projesinde çalışmalar sürüyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, “Proje hem şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak hem de bu bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.

Sivas’ta şehrin doğusu ve kuzeyi arasında yeni ulaşım aksı oluşturmak amacıyla başlanan “Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu” projesinde çalışmalar sürüyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, “Proje hem şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak hem de bu bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.

Sivas Belediyesi; kent merkezinde bulunan ve trafik yoğunluğu yaşanan mahallerde çalışmalarına devam ediyor. Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan “Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu” projesindeki çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Gelecek yıl tamamlanması planlanan 3 kilometre uzunluğundaki bulvarda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ekiplere kolaylıklar diledi. Koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları, modern aydınlatma unsurları ve çevre düzenlemesiyle bölgeye değer katacak olan projenin şehir trafiğini rahatlatacağını söyleyen Bilgin, “Yaklaşık 3 kilometrelik bir bulvar. Necmettin Erbakan Bulvarını Aşık Veysel Bulvarına bağlayacak. Proje hem şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak hem de bu bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak. Şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.