Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam eden Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri, Polis Haftasını kutladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerine ve sosyal kültürel çalışmalarına devam eden Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Seminer salonunda düzenlenen etkinlikte eğitmenler, Polis Teşkilatıyla ilgili sunumlarını yaptı. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu programda, drama ve tiyatro kulübü öğrencileri de kısa oyunlarını canlandırdı.