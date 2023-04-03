Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitimlerine ve sosyal kültürel çalışmalarına devam eden Bilgievi öğrencileri, Kütüphane Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievinde eğitim gören öğrenciler, kurumlarındaki kütüphanede düzenlenen programlarda bir araya geldi. Programlarda öğrencilere kütüphanenin önemini anlatan eğitmenler, slayt gösterisi ve kısa filmler izleterek kitap sevgisinin önemine dikkat çekti.

Programda öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler ve yazılar okudu, eğitmenler ve öğrenciler ’Okumanın Saati Yoktur’ adlı görsel çalışmayı hazırladı. Kütüphane Haftası eğitmenler ve öğrencilerin kitap okuma etkinliğiyle sona erdi.