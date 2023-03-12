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Etkinlik öğrencilerin Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitlere ve Mehmet Akif Ersoy’a ettikleri dualarla son buldu.

Emekli polis ve arkadaşlarından deprem bölgesine yardım eli

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Selahaddin Eyyubi Bilgievi’nde gerçekleşen İstiklal Marşı’nın Kabul Günü etkinliklerinde eğitmenler, İstiklal Marşı’nın kabulünün önemini ile Mehmet Akif Ersoy’un hayatını, edebi eserlerini ve fikirlerini öğrencilere aktardı.

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 102. yılı münasebetiyle öğrenciler, gerçekleştirdikleri etkinliklerde program öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okudu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı eğitimlerine devam eden bilgievi öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabul Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

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