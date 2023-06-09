İki grup halinde 16 okulun yarıştığı bilgi yarışmasında gruplarında ilk iki sırayı alan 4 okulun yarıştığı finalde birinciliği Şehit Esin Akay Ortaokulu öğrencileri kazandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen ortaokullar arası bilgi yarışmasının finalinde Atatürk Ortaokulu, Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu, Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu ve Şehit Esin Akay Ortaokulu yarıştı. Çekişmeli geçen bilgi yarışmasının finalinde Şehit Esin Akay Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu üçüncü, Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu da dördüncü oldu.

Sarıgöl İlçe Mili Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Eğitim-öğretim yılının bitmesine yakın olduğu bugünlerde okullarımız arasında tatlı bir rekabet oluşturmak için bilgi yarışması organize ettik. İlk olarak ilkokullar arası bilgi yarışmasının finali yaptık. Bugünde ortaokullar arası finali başarıyla tamamladık. Bilgi yarışmamıza katılan bütün okullarımızın idareci öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederim." dedi.

Yarışma sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.