Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında il geneli düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasının birincisi belli oldu.

65 okulun katılım sağladığı yarışmanın finali; Güroymak Selahaddin Rahime Dur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tatvan Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi ile Bitlis Anadolu Lisesinin katılımıyla İsmail Eren Spor Salonunda yapıldı. Yarışmada Güroymak Selahaddin Rahime Dur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, dereceye giren okullara ödüllerini takdim etti.

Bilgi yarışması ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İlçemiz Selahaddin Rahime Dur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen ve 65 lisenin katıldığı bilgi yarışmasında Tatvan Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi ve Bitlis Anadolu Lisesi ile almış olduğu aynı puanla Bitlis birincisi olmuştur. Sevgili öğrencilerimizi, kıymetli öğretmenlerimizi ve ailelerini yürekten tebrik ederim" dedi.