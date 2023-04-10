Aydın’da bu yıl ilki gerçekleştirilen ’Efeler Fen Bilimleri Oyunları Yarışması’nda dereceye giren ortaokul öğrencileri ödüllendirildi.

Efeler ilçesinde düzenlenen ’Efeler Fen Bilimleri Oyunları Yarışması’nda ortaokul öğrencileri hem takım çalışmasını hem de bilimsel düşünmeyi öğrendi. Aydın Fen Lisesi’nde 45 okul 135 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yarışma sonrası düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, "Bu yıl birincisi düzenlenen Fen Bilimleri Oyunları Bilgi Yarışması Aydın Fen Lisesi’nde 9 salonda 45 okul ve 135 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçemizde Fen Bilimleri Oyunları yarışmasını geleneksel hale getirerek farklı okullardaki öğrencilerimizin birbiriyle kaynaşmasını sağlayacağız ve okullar arasındaki üst düzey bilgi alışverişine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Amacımız sadece öğrencilerimizin bilgilerini yarıştırmak değildir. İlçemizde eğitimin kalitesini en üst düzeye çıkarmak öncelikli hedefimizdir. Ayrıca Fen Bilimleri Oyunları Yarışması’nın önümüzdeki yıldan itibaren yedinci ve sekizinci sınıflar için uygulamayı düşünüyoruz. Bu oyunların düzenlenmesinde emek harcayan sınav komisyonu üyesi öğretmen arkadaşlarıma, katılan öğrencilerimize, onlara destek olan danışman öğretmen ve idarecilerimize ve Şube Müdürüme teşekkür ediyorum" dedi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan’ın konuşmasının ardından öğrencilere ödülleri, danışman öğretmen ve komisyon üyelerine de belgeleri takdim edildi.