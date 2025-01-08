Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı Oruçbeyli Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret ederek, Kur’an kursu öğrencileri arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

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Kur’an kursu mescidinde öğrencilerle bir araya gelen Müftü Danacı, hafız olmanın ve hafızlığı muhafaza etmenin önemine değinerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kur’an kursu yöneticisi Doğan Güngör’den eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Bayram Danacı, Kur’an kursu öğrencileri arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, hediyelerini verdi.

Kaynak: iha