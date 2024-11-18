Düzce Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; bilgi güvenliğine yönelik uluslararası bir standart olan ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi çalışmalarını tamamlayarak, 1 yıl geçerli olacak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi’ni aldı.

Düzce Üniversitesi bilgi güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları ve sürekli iyileştirme çabalarını taçlandırdı. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven verecek şekilde yeterli güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanan ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından sunulan uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi; kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları ve süreçlerin yönetimini içeriyor.

Düzce Üniversitesinin bilgi güvenliği süreçlerinde uluslararası standartlara uygun olduğunu gösteren ISO 27001 Belgesi, bilgi güvenliği konusundaki güçlü taahhütlerimizin bir göstergesi oldu. Dijital verilerinin güvenliğini sağlama konusunda sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimizi ortaya koyan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, en iyi uluslararası uygulamaları takip ettiğini ifade etmektedir.