Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin himayesinde kurulan ve Genel Merkezi Ankara’da bulunan Bilgi Güvenliği Derneği, siber güvenlik konu başlığı altında yaptığı çalışmalarla faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda milli teknoloji hamlesinin bu alandaki faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bilgi Güvenliği Derneği’nin Başkanlığını Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel yürütüyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin himayesinde kurulan ve Genel Merkezi Ankara’da bulunan Bilgi Güvenliği Derneği, siber güvenlik konu başlığı altında yaptığı çalışmalarla faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda milli teknoloji hamlesinin bu alandaki faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bilgi Güvenliği Derneği’nin Başkanlığını Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel yürütüyor.

Yönetim ve Denetim kurulunda Cumhurbaşkanlığı, TOBB ETÜ, Turkcell, BTK, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Telekom, Vodafone, Havelsan, Aselsan, Türknet, Enerji Bakanlığının temsilcilerinin bulunduğu dernek, 2007’den bu yana başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile de çalışmalar yürütüyor. Gazi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, TOBB’nin katılımları ile de akademik anlamda daha da güçlenen dernek, yeni il temsilciliğini Bursa’da açıyor.

Bilgi Güvenliği Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda Bursa İl Temsilciliğine Hüseyin Yavuz atandı. Bilgi Güvenliği Derneği Bursa il temsilciliği, yönetim kurulu oluşturulduktan sonra Bursa’da faaliyetlere başlayacak.