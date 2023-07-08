Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için hizmete açtığı Bilgehanelerin “Yaz Etkinlikleri” yoğun katılımla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kıymetli yavrularımız bu yaz yine Bilgehanelerimizde düzenlenen yaz etkinlikleri çerçevesinde milli ve manevi eğitimlerin yanında yüzme, doğa yürüyüşü, kamp, çeşitli gezi ve etkinliklerle eğlenceli bir yaz tatili geçirecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde “Yaz Etkinlikleri” başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların eğlenerek öğrenecekleri keyifli bir yaz tatili geçirmesi için Bilgehanelerdeki etkinlerin çok faydalı olacağını ifade etti. Öğrencilerin Bilgehanelere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, “Kıymetli yavrularımız bu yaz yine Bilgehanelerimizde düzenlenen yaz etkinlikleri çerçevesinde milli ve manevi eğitimlerin yanında yüzme, doğa yürüyüşü, kamp, çeşitli gezi ve etkinliklerle eğlenceli bir yaz tatili geçirecek. Biz onlar için her zaman örnek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki yavrularımızın yüzü hep gülsün” diye konuştu.

Sayıları merkez ve ilçede toplam 23’e ulaşan Bilgehanelerin yaz etkinliklerine 10 bin öğrenci kayıt gerçekleştirmişti. Bayram tatilinin ardından yaz etkinliklerine başlayan Bilgehanelerde öğrenciler, milli ve manevi eğitimlerin yanında; yüzme, futbol, doğa yürüyüşü, macera parkuru, kamp ve çeşitli gezilerle dolu bir yaz dönemi geçirecek.

“Dört gözle bekliyorduk”

Şehrin çocuklarının vazgeçilmez duraklarından olan Bilgehaneler, anne babalar tarafından da oldukça ilgi görüyor. Yaz kayıtlarının açılmasıyla çocuklarının kayıtlarını gerçekleştiren anne babalar, “Dört gözle yaz etkinliklerini bekliyorduk. Çocuklarımızın hem kış hem yaz dönemi için Bilgehaneleri tercih ediyoruz. Çocuklarımıza ücretsiz olarak bu imkanın sunulması çok önemli” diyerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu da 10 Temmuz Pazartesi günü 27 binden fazla öğrencinin katılımı ile başlayacak.