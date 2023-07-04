Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası tercih yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Merkezde 14, ilçelerde 9 olmak üzere toplam 23’e ulaşan sayısıyla Bilgehaneler, öğrencilere her alanda destek olmaya devam ediyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimleri aracılığıyla sağlanan tercih danışmanlığıyla öğrencilere ilgi, değer ve yeteneklerine yönelik liseye geçiş sürecinde rehberlik eden Bilgehaneler, tercihlerin son tarihi olan 19 Temmuz’a kadar danışmanlığını sürdürecek. LGS sınavı tercihleri çerçevesinde ilk tercih sonuçları 24 Temmuz’da “meb.gov.tr" sitesinde açıklanacak. Sonuçların sonrasında, 1. nakil dönemi 24 Temmuz - 28 Temmuz tarihleri arasında; 2. nakil dönemi ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Üç tercih sürecinde de yerleşemeyen öğrenciler için ilçe nakil ve yerleştirme komisyonuna yönlendirme yapılacak, böylelikle yerleşememiş öğrenciler sistem tarafından boş kontenjanı olan okullara yerleştirilecek. Bu istikamette 18 Bilgehanenin PDR Birimi, tercihlerin son gününe kadar tercih danışmanlığı için aktif olacak. Hizmet almak isteyen veliler Bilgehane danışmalarından veya bilgehane.konya.bel.tr adresinden aldığı randevu ile tercih işlemleri konusunda bilgi alabilecek.