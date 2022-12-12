Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgehanelerde, çocuklara adab-ı muaşeret eğitimleri veriliyor. Vakt-i Muhabbet Atölyesinde öğrenciler; temizlik adabı ve konuşma adabı gibi günlük hayatın rutinlerini atölye ismi ile bağlantılı olarak muhabbet temasıyla konuşup istişare ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgehanelerde, çocuklara adab-ı muaşeret eğitimleri veriliyor. Vakt-i Muhabbet Atölyesinde öğrenciler; temizlik adabı ve konuşma adabı gibi günlük hayatın rutinlerini atölye ismi ile bağlantılı olarak muhabbet temasıyla konuşup istişare ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetlerinden olan Bilgehanelerde milli ve manevi eğitimler sınıf dışında da devam ediyor. Bilgehanelerde bulunan divaniyelerde Kasım ayından itibaren düzenlenen Vakt-i Muhabbet Atölyesinde adab-ı muaşeret eğitimleri öğrencilerin manevi gelişimine katkı sağlıyor. Atölye çerçevesinde öğrenciler, temizlik adabı ve konuşma adabı gibi günlük hayatın rutinlerini atölye ismi ile bağlantılı olarak ‘muhabbet’ temasıyla istişare ediyor. Temizlik adabı temasında; çevre, beden, lavabo, abdest, gusül, kalp temizliği gibi konular; konuşma adabı temasında ise argo kelime kullanmamak, faydasız sözden kaçınmak, yalana yaklaşmamak, gıybetten sakınmak, münakaşayı terk etmek gibi başlıklar ele alınıyor. Atölye ile öğrencilerin herhangi bir toplulukta dikkat etmesi gereken davranışları kural olmaksızın edinmesi amaçlanıyor. Her sınıf düzeyinde uygulanacak Vakt-i Muhabbet Atölyesi, tüm Bilgehanelerde dönem sonuna kadar devam edecek ve içeriği her Bilgehane tarafından kendine özel olarak hazırlanacak.