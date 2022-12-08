Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türk sinemasının bilge yönetmeni Kütahyalı merhum Ahmet Uluçay anısına uluslararası film festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türk sinemasının bilge yönetmeni Kütahyalı merhum Ahmet Uluçay anısına uluslararası film festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Uluçay’ı anma etkinliğine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketinin verildiği törende konuşan Uysal, "Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına Ahmet Uluçay film festivali düzenleyeceğiz. Sadece ülkemizde değil, uluslar arası olacak. Merhum Ahmet Uluçay adına olacak. Burada belediyemiz bize destek olacak. Valiliğimiz destek olacak. Bize destek veren ve verecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Aslandı Kütahya’da herkes sanatçı. Fakat bazı sanatçılar öne çıkmışlar. O öne çıkan sanatçıları daha öne çıkartmak ve bilinir hale getirmek, insanlığı mal etmek üniversite olarak bizlerin görevidir" dedi.